Das Ostparkbad und die Ostparksauna bleiben am Freitag, 24. März, geschlossen. Als Grund nennen die Stadtwerke als Betreiber der Einrichtungen in einer Pressemitteilung den Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Dienst aufgerufen hat. Davon seien auch das Hallenbad und die Sauna betroffen, der Betrieb sei an diesem Tag nicht möglich. Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es auf der Homepage das Bades unter www.ostparkbad.de.