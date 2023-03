Von den Warnstreiks, zu denen die Gewerkschaft Verdi im Sozial- und Erziehungsdienst für Dienstag, 21. März, aufgerufen hat, sind auch zwei Kindertagesstätten in Frankenthal betroffen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleibt die Kita Am Strandbad am Dienstag komplett geschlossen. In der Kita Haydnstraße können bei verkürzten Öffnungszeiten nur die Kinder von berufstätigen Eltern betreut werden. Alle betroffenen Eltern seien bereits in der vergangenen Woche über den Warnstreik informiert worden.