Die Fahrbahn wird nach Angaben der Verwaltung von Montag, 31. Mai, bis Samstag, 19. Juni, in Studernheim in der Frankenthaler und Oggersheimer Straße sowie im Pilgerpfad im Albrecht-Dürer-Ring saniert. Die Arbeiten finden laut Stadt in Form von Wanderbaustellen statt, so dass keine Sperrungen erforderlich sind. Es könne trotzdem zu Verkehrsbehinderungen kommen, heißt es in der Mitteilung.