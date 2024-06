Weil die Ende Juni entdeckten Goldafter-Raupen entfernt werden, bleibt der betroffene Fuß- und Radweg in der Freinsheimer Straße zwischen Frankenthal und Lambsheim bis Freitag, 5. Juli, gesperrt. Dort sind fünf Eichen mit Nestern des Schmetterlings befallen, die entfernt und anschließend verbrannt werden.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, ist in der ersten Juliwoche eine Fahrbahnteilsperrung als Wanderbaustelle notwendig. Grund dafür ist, dass an den Eichen größere Baumschnittarbeiten anfallen und das von den Raupen angefressene Blattwerk in Containern abtransportiert wird.