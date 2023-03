Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der eindringlichen Aufführung der Friedensmesse „The Armed Man“ von Karl Jenkins wurden die rund 400 Zuhörer in der voll besetzten St. Thomas-Morus-Kirche in Flomersheim am Freitagabend von der beklemmend-brutalen Realität des Krieges in Europa eingeholt.

Ganz bewusst entschied sich die Freie Waldorfschule Frankenthal für dieses Werk, das der walisische Komponist (Jahrgang 1944) den Opfern des Kosovokrieges widmete und das nach seiner Uraufführung