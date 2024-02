Mit dem Titel „Sagenhaft“ beschreibt die Freie Waldorfschule Frankenthal ihr neues Projektkonzert, zu dem sie am Freitag, 1. März, in die Erlöserkirche in Ludwigshafen-Gartenstadt und zwei Tage später in die St. Thomas-Morus-Kirche in Frankenthal-Flomersheim einlädt.

Nach der eindrucksvollen Aufführung der Friedensmesse „The Armed Man“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins im vergangenen Jahr werden diesmal neue musikalische Pfade auf den Spuren von Mythen, Sagen und Fantasy beschritten. Das bei beiden Konzerten identische Programm ist stilistisch sehr breit aufgestellt und enthält zum Teil recht populäre Werke, die von der Romantik bis in die Neuzeit reichen. Die Zuhörer bekommen Auszüge aus der berühmten Peer-Gynt-Suite von Edward Grieg ebenso geboten wie die Tondichtung En Saga des finnischen Komponisten Jean Sibelius, die sich einen dauerhaften Platz im Konzertrepertoire erobert hat.

Bei den Chorballaden von Robert Schumann wollen die mehr als 100 Mitwirkenden alle romantischen Register ziehen und mit Kostproben aus Christoph Willibald Glucks Oper „Orpheus und Eurydike“ einen Ausflug in die griechische Mythologie unternehmen. In das Reich der Fantasie entführen dann die Filmmusiken zu „Harry Potter“ von Komponist John Williams und „Der Hobbit“ von Howard Shore.

Intensive Proben

„Wir haben nach den Sommerferien mit den Proben begonnen und arbeiten sehr intensiv“, erklärte Tobias Volz-Wagner im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der Musikpädagoge zeichnet wiederum zusammen mit seinem Kollegen Harald Buchta für die Einstudierung und künstlerische Leitung der Konzerte verantwortlich. Zu dem ehrgeizigen Gemeinschaftsprojekt haben sich sowohl Schülerinnen und Schüler als auch aktive und ehemalige Lehrer und Eltern zusammengefunden.

Den letzten Schliff bekommen Chor und Orchester traditionsgemäß bei einem Probenwochenende auf Burg Stahleck oberhalb von Bacharach. „Dabei wird auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen“, versicherte Tobias Volz-Wagner.

Termine

Projektkonzerte der Freien Waldorfschule Frankenthal am Freitag, 1. März, 19.30 Uhr, in der Erlöserkirche in Ludwigshafen-Gartenstadt, Herxheimer Straße 53, und am Sonntag, 3. März, 17 Uhr, in der St. Thomas-Morus-Kirche in Frankenthal-Flomersheim, Odenwaldstraße 22. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.