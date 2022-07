Mit Abitur oder Fachhochschulreife in der Tasche haben 15 Schülerinnen und Schüler die Waldorfschule verlassen. Bei der Abschlussfeier gab’s Einblicke in eine schwierige Zeit, aber auch in unorthodoxe Arbeitsschwerpunkte.

Ihre Abschlussfeier am Freitag in der Schulaula hatten die Abiturienten in Eigenregie organisiert. Mit Abendkleid und dunklem Anzug hatten sich allesamt schick in Schale geworfen. Nostalgische Rückblicke und witzige Bilderrätsel bestimmten das Programm, das von Jakob Heeger und Jakob Rosenberger moderiert wurde. Auf Musik, Theaterspiel, Eurythmie und Akrobatik, sonst kreative Kernkompetenzen anthroposophisch orientierter Pädagogik, hatten die Abgänger diesmal verzichtet. Stattdessen setzten sie auf digitale Präsentationen. Einen Grund dafür sah Klassenlehrer Harald Buchta in den Nachwirkungen des Abi-Stresses: „Die Schüler hatten einfach zu viel um die Ohren“.

Sie habe „einfach zu viele Karteikarten geschrieben“ und lese ihre Abi-Rede deshalb lieber vom Handy ab, erklärte Abiturientin Paula Thun, und bemerkte selbstkritisch: „Als Lehrerin hätte ich selbst unsere Klasse nur ungern durchs Abi geboxt.“ Im Zuge der Prüfungsvorbereitungen habe jeder „mal an sich selbst gezweifelt“. Und auch die Arbeitsabläufe seien besondere gewesen, mit Pausen während der Doppelstunden und einem Klassenzimmer, das schon mal zum Fußballfeld wurde. Neben Prüfungswissen habe es ihr Jahrgang auch zur „Meisterschaft in Tischvolleyball und Beerpong“ gebracht.

Ziel: Starke Menschen

Jakob Heeger charakterisierte seine Mitschüler und deren Eigenheiten auf Grundlage einer witzigen Jahrgangsumfrage und stellte die Ergebnisse in Tortendiagrammen vor. So erfuhr man einiges über Lernumfang, Handynutzung und Abschreibfrequenz. Gruppen-Selfies waren Thema bei einer Mottowoche, in der sich die Schüler unter anderem als ihre Lehrer, als Raver und als Mafia-Clan inszenierten.

Klassenlehrer Harald Buchta gab seinen Abiturienten einen englisch-deutschen Text über den Kreislauf des Lebens mit auf den Weg. Darin hieß es: Harte Zeiten erzeugen starke Menschen, starke Menschen erzeugen leichte Zeiten, leichte Zeiten erzeugen schwache Menschen, schwache Menschen erzeugen harte Zeiten. In welcher Zeit auch immer wir leben, es gehe darum, starke Menschen großzuziehen, so Buchta.

Neben ihren Abiturzeugnissen erhielten die Waldorfschüler ein Überraschungspaket mit Erinnerungsstücken. Stellvertretend für ihre Mitschüler dankte Fenja Ganter ihren Lehrern für deren unermüdlichen Einsatz. Und gegen Ende wurde es dann doch noch musikalisch, als die Abiturienten, begleitet von ihrem Klassenlehrer am Klavier, nach zweijähriger Singpause spontan den Song „Country Roads“ anstimmten.

Die Absolventen

Uli Becker, Melissa Dörner, Fenja Ganter, Natalia Katherina Harder, Jakob Till Heeger, Jonas Parow, Amna Haq Rana, Jakob Julius Rosenberger, Jill Sand, Paula Thum, Melissa Penelope Tschiedel, Leah Marie Uhl, Simon Wittmann, Jonathan Wolf und Onno Ziesche.