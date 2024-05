Mit dem Rückenwind aus der Oberbürgermeisterwahl könnte sich die Frankenthaler FWG nun auch an die Spitze der Stadtratsfraktionen setzen. In einer Wahlumfrage im Auftrag der RHEINPFALZ deutet sich ein klarer Machtwechsel an.

Veränderung und frischen Wind: Das hatten sich 2023 etliche Wähler von Nicolas Meyer (FWG) erhofft. Mit 55,4 Prozent der Stimmen setzte sich der 43-Jährige bei der OB-Wahl überraschend bereits im ersten Wahlgang