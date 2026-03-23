Es ist nicht überraschend, dass der CDU-Kandidat im Wahlkreis Frankenthal wieder als Sieger hervorgeht. Doch dafür hat sich Baldauf auch ordentlich reingehängt.

Nichts Neues in Frankenthal, oder? Christian Baldauf hat zum sechsten Mal in Folge das Direktmandat geholt. Wären Wetten auf Landtagswahlen erlaubt, hätte es für den Wahlkreissieger Baldauf eine ziemlich schlechte Quote gegeben – in etwa wie auf einen Sieg von Bayern München gegen Heidenheim. Zu wahrscheinlich war, dass sich der Lokalmatador im Wahlkreis Frankenthal wieder durchsetzt, zu verwurzelt ist er seit Jahren in Stadt und Umland.

Baldauf: Kein Lehnstuhl, sondern Tempo

Und doch war das Direktmandat kein Selbstläufer. Baldauf hat sich im Wahlkampf nicht zurückgelehnt, sondern ordentlich reingehängt und Tempo gegeben. Er hat Polit-Promis wie Markus Söder nach Frankenthal geholt, hat sich abends an die Tankstelle gestellt, war in den sozialen Medien omnipräsent, und, und, und. Das Direktmandat ist der Lohn für diese harte Arbeit. Baldauf hat mit seinen 36,3 Prozent bei der Erststimme das Zweitstimmenergebnis der CDU mit 29,1 Prozent deutlich übertrumpft.

Doppelt bitter für SPD

Und das war für den Sieg notwendig, wie der Zuwachs bei den Stimmen für die AfD zeigt: Direktkandidat Stefan Scheil hat im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren sein Ergebnis mit 23,8 Prozent (2021: 10,5 Prozent) mehr als verdoppelt – ohne im Wahlkampf groß in Erscheinung zu treten. Hier hat nur die Partei gezogen. Für Magali Leidig-Petermann (SPD), die Klinken geputzt und einen engagierten Wahlkampf geführt hat, ist das Abschneiden der AfD deshalb doppelt bitter.