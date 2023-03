Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Christian Baldauf tritt bei der Landtagswahl im März 2021 wieder als Direktkandidat der CDU im Wahlkreis 35 (Frankenthal) an. Die Abstimmung der Mitglieder am Montagabend brachte ihm 100-prozentige Rückendeckung. Als Spitzenkandidat sieht Baldauf eine „sehr gute Chance“, einen Regierungswechsel in Mainz herbeizuführen.

Wegen der Corona-Gefahr tagten die CDU-Mitglieder aus Frankenthal und dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis unter freiem Himmel auf dem TG-Gelände am Jahnplatz. Ehrengast war dabei der aus