Es hat gereicht für SPD-Kandidatin Magali Leidig-Petermann: Die 44 Jahre alte Frankenthalerin schafft über die Landesliste ihrer Partei erstmals den Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag. Damit wird der Wahlkreis Frankenthal weiterhin von zwei Landtagsabgeordneten vertreten.

Das Direktmandat sicherte sich am Sonntag Christian Baldauf (CDU); Leidig-Petermann folgte auf Platz zwei. Die Vorsitzende der Frankenthaler SPD stand auf Platz 20 der SPD-Landesliste. Die SPD verfügt laut dem vorläufigen Ergebnis künftig über 32 Sitze im Landtag.

Bisher hatte neben Baldauf Martin Haller (SPD) den Wahlkreis Frankenthal in Mainz vertreten. Auch er hatte über die Landesliste der SPD den Sprung in den Landtag geschafft. Haller hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet, er tritt demnächst das Amt als Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz an.