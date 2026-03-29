Wie sieht die genaue Verteilung der Erststimmen aus? Wie bei den Zweitstimmen? Und wie viele Stimmen waren ungültig? Das endgültige Wahlergebnis im Überblick.

Der Wahlkreis 35 Frankenthal, zu dem neben der Stadt Frankenthal auch Bobenheim-Roxheim und die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim gehören, wird künftig weiterhin von zwei Landtagsabgeordneten vertreten: Christian Baldauf (CDU), der erneut das Direktmandat gewonnen hat, und Magali Leidig-Petermann (SPD), die erstmals über die Landesliste ihrer Partei den Sprung nach Mainz geschafft hat. Das war noch am Abend der Landtagswahl am 22. März klar, als das vorläufige Endergebnis vorlag.

Nun wurde für den Wahlkreis Frankenthal auch das endgültige Wahlergebnis bekannt gegeben. Der Kreiswahlausschuss stellte es in seiner Sitzung am Donnerstag fest. Von insgesamt 50.857 Wahlberechtigten nahmen 33.724 Bürger an der Wahl teil. „Die Wahlbeteiligung lag damit bei rund 66,3 Prozent“, teilt die Stadt Frankenthal mit.

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Ergebnis bei den Erststimmen

Bei den Erststimmen wurden 407 Stimmen für ungültig erklärt, sodass 33.317 gültige Stimmen in die Auswertung einflossen. Die meisten Stimmen entfielen auf den CDU-Kandidaten Baldauf, der 12.100 Erststimmen auf sich vereinigen konnte. Das entspricht einem Anteil von 36,3 Prozent der Stimmen. Auf Baldauf folgen Magali Leidig-Petermann (SPD) mit 8516 Stimmen (25,6 Prozent), Stefan Scheil (AfD) mit 7914 Stimmen (23,8 Prozent), Lena Fröhlich (Bündnis 90/Die Grünen) mit 2089 Stimmen (6,3 Prozent), Jannik Stunz (Die Linke) mit 1183 Stimmen (3,6 Prozent), Daniela Schäfer (FDP) mit 882 Stimmen (2,6 Prozent) und Burak Bagis (Volt) mit 633 Stimmen (1,9 Prozent).

Ergebnis bei den Zweitstimmen

Bei den Zweitstimmen wurden 286 Stimmen für ungültig erklärt, 33.438 Stimmen waren gültig. Wie auf Landesebene holte auch im Wahlkreis Frankenthal die CDU die meisten Stimmen, nämlich 9717, was einem Anteil von 29,1 Prozent entspricht. Es folgen die SPD mit 8768 Stimmen (26,2 Prozent), die AfD mit 8046 Stimmen (24,1 Prozent), die Grünen mit 2030 Stimmen (6,1 Prozent), die Freien Wähler mit 1532 Stimmen (4,6 Prozent), die Linke mit 1147 Stimmen (3,4 Prozent), die FDP mit 664 Stimmen (2 Prozent), das BSW mit 625 Stimmen (1,9 Prozent), die Tierschutzpartei mit 482 Stimmen (1,4 Prozent), Volt mit 297 Stimmen (0,9 Prozent), die ÖDP mit 85 Stimmen (0,3 Prozent) und die Partei der Humanisten mit 45 Stimmen (0,1 Prozent).