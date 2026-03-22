Genau wie auf Landesebene gewinnt die CDU auch im Wahlkreis Frankenthal, schneidet aber schlechter ab als 2021. Die SPD verliert deutlich, die AfD erzielt einen Rekord.

Vor fünf Jahren lieferten sich SPD und CDU im Wahlkreis Frankenthal ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Landesstimmen, also den Zweitstimmen. 32,6 Prozent erzielte damals die SPD und landete damit hauchdünn vor der CDU (32,2 Prozent) in jenem Wahlkreis, in dem Christian Baldauf (CDU) seit 2001 immer das Direktmandat gewann. Sowohl die zum Wahlkreis gehörende verbandsfreie Gemeinde Bobenheim-Roxheim als auch die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim gingen vor fünf Jahren noch mehrheitlich an die SPD, nur in Frankenthal siegten seinerzeit die Christdemokraten.

Das sieht dieses Mal anders aus. Bei der Landtagswahl 2026 sind alle drei Kommunen schwarz eingefärbt, überall hat also die CDU die Nase vorne. Sie erzielte am Sonntag 29,1 Prozent und hielt die Sozialdemokraten (26,2 Prozent) klar auf Abstand. Auffällig ist jedoch, dass beide Parteien Verluste hinnehmen mussten. Die SPD verlor 6,4, die CDU 3,1 Prozentpunkte.

AfD in zwei Frankenthaler Stadtteilen vorne

Das dürfte mit dem starken Abschneiden der AfD zu tun haben. 24,1 Prozent der abgegebenen Stimmen im Wahlkreis 35 holte die Rechtsaußenpartei – 12,8 Prozent mehr als 2021. Es ist im dritten Anlauf das beste Ergebnis der 2013 gegründeten Partei bei einer Landtagswahl im Wahlkreis Frankenthal. 2016 erhielt man hier 17,6 Prozent der abgegebenen Stimmen.

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Konnte Christian Baldauf in sämtlichen Stadtteilen und Ortsgemeinden die meisten Erststimmen holen, gelang der CDU dieses Kunststück bei den Zweitstimmen nicht. Frankenthal-Nord mit 26,8 Prozent und Frankenthal-Süd mit 29,3 Prozent gingen an die AfD. Und es hätten noch mehr AfD-Siege werden können. Im Vorort Mörsch war es besonders eng. Dort gewann die CDU mit 27,8 Prozent, gefolgt von der AfD mit 27,3 Prozent.

Einsamer SPD-Sieg in Großniedesheim

Ihr schlechtestes Zweitstimmen-Ergebnis im Stadtgebiet fuhr jene Partei, über deren Verbot aufgrund des Verdachts rechtsextremer Tendenzen immer wieder diskutiert wird, in Frankenthal-Ost ein: 18,8 Prozent. Keinen Sieger gab es im Stadtteil Frankenthal-Mitte. SPD und CDU erreichten beide 26,4 Prozent, knapp dahinter die AfD (25,2 Prozent).

Die SPD konnte nur in einer einzigen Gemeinde den Gesamtsieg der Zweitstimmen allein für sich verbuchen. In Großniedesheim gewann man mit 33 Prozent vor der CDU (29,6 Prozent). Dort wurde zeitgleich ein neuer Ortsbürgermeister gewählt.

Grüne auf Platz vier

Von den übrigen Parteien schnitten die Grünen am besten ab. 6,3 Prozent der Wähler gaben ihnen ihre Stimme. Ihr bestes Ergebnis konnten die Grünen in Lambsheim (8,3 Prozent) erzielen. In Frankenthal schnitten sie im Vorort Flomersheim (6,6 Prozent) und im Stadtteil Ost (6,5) überdurchschnittlich ab.

Nach den Grünen kommen die Freien Wähler mit 4,6 Prozent, Die Linke mit 3,4, die FDP mit 2 und das BSW mit 1,9 Prozent.