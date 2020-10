Die FDP geht mit dem 62 Jahre alten Wirtschaftsinformatiker Michael Goldschmidt (Limburgerhof) ins Rennen um das Direktmandat im Bundestagswahlkreis 207 Ludwigshafen-Frankenthal. Goldschmidt wurde, wie die Partei in einer Pressemitteilung informiert, am Montagabend im Frankenthaler Dathenushaus von Mitgliedern aus den drei Kreisverbänden Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis als Bewerber für die Wahl im Herbst 2021 gewählt. Die RHEINPFALZ war zur Berichterstattung über die Versammlung nicht eingeladen. Goldschmidt, der Beigeordneter in Limburgerhof und Vorsitzender des dortigen FDP-Ortsverbands ist, arbeitet bei der BASF als „IT-Prozess-Designer“. Entsprechend will er inhaltliche Schwerpunkte beim Thema Digitalisierung setzen. Dabei helfe es nicht, „mit Fachbegriffen zu erklären, welche nicht von der breiten Masse der Bürger (...) verstanden werden“, zitieren die Liberalen ihren Kandidaten. Als weitere Punkte auf seiner politischen Agenda habe Goldschmidt bei seiner Vorstellung in Frankenthal schlanke Verwaltungen, finanzstarke Kommunen und die soziale Marktwirtschaft genannt.