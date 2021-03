Mit zwei positiven Corona-Schnelltests bei Wahlhelfern und etlichen Ausfällen unter den Freiwilligen startete der Wahltag in Frankenthal. In welchem Wahllokal die positiven Testergebnisse angezeigt worden seien und ob es sich um dasselbe handelt, konnte eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage nicht sagen. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Wahllokalen konnten sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Etwa 20 der rund 400 Wahlhelfer hätten am Morgen kurzfristig abgesagt. Über die Gründe gibt es keine nähere Auskunft. Alle Ausfälle habe man vor Öffnen der Wahllokale um 8 Uhr durch Nachrücker kompensieren können. „Wir hatten schon damit gerechnet“, so Pressesprecherin Xenia Schandin.