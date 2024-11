Die Wahlen zum Beirat für Migration und Integration finden am Sonntag, 10. November, erstmals ausschließlich als Briefwahl statt. Briefwahlunterlagen und Wahlscheine können noch bis zum 8. November, 18 Uhr, im Rathaus, Zimmer 349, beantragt werden.

Mit der Wahl werden die Mitglieder des Beirats bestimmt, der sich für die Belange der Menschen mit Migrationshintergrund einsetzt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. „Die Vielfalt unserer Stadt ist eine große Bereicherung. Der Beirat für Migration und Integration spielt eine zentrale Rolle für das gleichberechtigte Zusammenleben. Eine starke Wahlbeteiligung ist ein wichtiges Zeichen für gelebte Integration“, wirbt Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG).

Zur Wahl aufgerufen sind mehr als 16.000 Bürger. Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in der Stadt wohnen. Zur Wahl stehen die Internationale Liste mit elf Kandidaten, die Türkische Liste mit fünf Kandidaten und Einzelbewerber Giuseppe Gennaro. Personen, die keine Wahlunterlagen erhalten haben oder Unterstützung bei der Eintragung ins Wählerverzeichnis benötigen, können sich an das Wahlamt wenden: E-Mail beiratswahl@frankenthal.de, Telefon 06233 89-769. Persönliche Vorsprachen sind im Rathaus, Zimmer 349, möglich.