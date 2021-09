In Frankenthal zeichnet sich am Nachmittag die Tendenz zu einer Wahlbeteiligung von mehr als 70 Prozent ab. Nach Angaben der Stadtverwaltung hatten um 14 Uhr von den 32.565 Wahlberechtigten knapp über 7000 ihre Stimme in einem der 34 Urnenwahllokale abgegeben. Mitte der vergangenen Woche hatten der Stadt etwas mehr als 13.000 Briefwahlanträge vorgelegen. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 73,7 Prozent.