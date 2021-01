Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge für die Landtagswahl am 14. März entscheidet der Kreiswahlausschuss am Mittwoch, 6. Januar, ab 16.15 Uhr im Konferenzzentrum I und II des Congress-Forums Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5. Die Sitzung ist öffentlich. Das hat Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) als stellvertretender Kreiswahlleiter bekanntgegeben. Ursprünglich war geplant, dass der Ausschuss am Mittwoch ab 16 Uhr im Dathenushaus tagen sollte. „Aufgrund eines Ausfalls der Heizungsanlage“ dort hat sich die Stadtverwaltung am Dienstag kurzfristig für den neuen Tagungsort entschieden.