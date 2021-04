Frankenthal bekommt vorerst keine neue Miss Strohhut: Die Stadt hat die ursprünglich für kommenden Dienstag vorgesehene Wahl einer Repräsentantin auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr verschoben. De Grund ist die aktuelle Infektionslage in der Stadt. Die Kür soll, wie Marktmeister Klaus Junski mitteilt, erst stattfinden, wenn sie in Präsenzform möglich ist. Der ursprüngliche Plan, die Nachfolgerin von Vanessa Quietzsch jetzt zu wählen und am Donnerstag, 3. Juni, mit einem Internet-Videostream vorzustellen, sei damit nicht einzuhalten. An Fronleichnam wäre das Strohhutfest eröffnet worden – die Großveranstaltung wurde aber wegen der Corona-Pandemie wie auch schon im vergangenen Jahr abgesagt. Junski zufolge sollte die Wahl der Miss Strohhut ein Zeichen sein, „dass im zweiten Halbjahr 2021 wieder ein Stück Normalität in unseren Alltag einzieht“. Die in diesem Jahr gewählte Miss soll bis zum Strohhutfest 2022 amtieren, das von 26. bis 29. Mai stattfinden soll.