Mit ihren 22 Jahren ist Darleen Wagner das mit Abstand jüngste Mitglied im Stadtrat von Frankenthal. Sie bildet in der neuen Wahlperiode zusammen mit David Schwarzendahl die Fraktion der Linken.

Für das waschechte „Frankenthaler Mädsche“ – wie sie sich selbst bezeichnet – war es keine große Überraschung, auf Anhieb den Sprung in das kommunalpolitische Gremium zu schaffen. Schließlich sei sie in der Stadt ein bekanntes Gesicht und verwies im Gespräch mit der RHEINPFALZ auf das Weinhotel im Schlachthausweg, das ihre Großeltern lange Jahre geführt haben.

Aus dem Blickwinkel von Darleen Wagner sind der Stadtrat und seine Gremien noch zu sehr von der „alten Schule“ geprägt. Sie finde es überaus reizvoll, mitmischen und etwas für ihre Heimatstadt bewirken zu können. Für die Vertreterin der jungen Generation gehört es zum politischen Geschäft, auch einmal Kontra zu geben. Gelegenheit dazu hat sie reichlich, gehört sie doch dem Schulträger-, Sport- und Kulturausschuss an. Außerdem vertritt sie die Linke im Beirat für Migration und Integration sowie im Beirat der Menschen mit Behinderung, ihrem Lieblingsgremium.

Einiges ändern

Nach ihren kommunalpolitischen Schwerpunkten befragt, nennt Darleen Wagner spontan den Jakobsplatz, in dessen Umfeld sich einiges ändern müsse. Auch das kulturelle Angebot für Jugendliche sei ihr wichtig. Schließlich wolle sie sich für die Integration und das gute Zusammenleben mit Migranten einsetzen.

Die junge Stadträtin hat nach ihrem Schulabschluss an der Robert-Schuman-Schule den Beruf der Altenpflegerin erlernt. Schon bald stellte sie fest, dass es für sie nicht die richtige Entscheidung war. Sie sattelte um, begann eine Ausbildung im Einzelhandel und ist gegenwärtig in einem Möbelhaus in Mannheim tätig.

Anfang bei den Jusos

Schon früh hat sich Darleen Wagner für Politik interessiert und arbeitete zwei Jahre bei den Frankenthaler Jusos mit. Da für sie das Thema „Gerechtigkeit bei der Arbeit“ von zentraler Bedeutung war, fühlte sie sich bei den Linken besser aufgehoben. Seit 2016 gehört sie dieser Partei an und ließ sich bei der Kommunalwahl 2019 in die Pflicht nehmen.

In ihrer Freizeit spielt die 22-Jährige leidenschaftlich gerne Dart – sowohl in Frankenthal als auch in Ketsch. Ausgehen, Kinobesuche (wenn wieder möglich) und etwas unternehmen stehen ebenfalls auf der Hobby-Agenda. Und ihr Musikgeschmack? „Deutschrock und Metal“.

SERIE