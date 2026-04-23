Weil er seine Ex-Freundin überfallen und fast zehn Stunden lang in seiner Gewalt hatte, wurde ein 33-jähriger Frankenthaler vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe verurteilt.

Die Nacht auf den 12. Dezember 2025 wird die 44-Jährige wohl nie vergessen. Als Opfer und Zeugin berichtete sie vor dem Amtsgericht Frankenthal von ihren Erlebnissen. Einige Wochen zuvor sei ihre Beziehung mit dem Angeklagten in die Brüche gegangen. „Es war eine On-Off-Beziehung, die ein Jahr dauerte. Es gab permanent Stress“, gab sie zu Protokoll. Sie habe bereits geschlafen, als sie von ihrem Ex-Freund gegen 2.30 Uhr geweckt und angegriffen worden sei.

Laut Anklage soll der Beschuldigte über ein geöffnetes Küchenfenster in die Wohnung der Frau in Grünstadt eingedrungen sein. „Er hat mich mit beiden Händen gewürgt, ich war drei Mal bewusstlos“, schilderte die Frau. In den folgenden Stunden sei sie eingesperrt gewesen. Der 33-Jährige habe sie immer wieder ins Gesicht geschlagen. Sie habe versucht, sich zu wehren. „Einmal habe ich ihm in den Finger gebissen“, sagte sie. Als sie in der Küche gelegen habe, habe der Angeklagte sie getreten. Dabei sei ihr linker Fuß schwer verletzt worden. „Ich hatte furchtbare Angst“, betonte die Zeugin und ergänzte, dass ihr Ex-Freund ständig damit gedroht habe, sie umzubringen.

Erst gegen 12 Uhr mittags endete der Albtraum der 44-Jährigen, als ihr die Flucht in den Flur gelang, so die Anklage. Eine befreundete Nachbarin reagierte auf ihre Hilferufe und fand sie sitzend und blutend vor der Wohnungstür. Laut Anklage nahm die Nachbarin das Opfer mit in ihre Wohnung und alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Schon öfter habe sie in der Vergangenheit das Paar streiten gehört und wahrgenommen, wie die 44-Jährige dabei weinte, berichtete die Nachbarin als Zeugin. Die Hilfeschreie am 12. Dezember 2025 habe sie bemerkt, als sie in der Küche am Kochen gewesen sei.

Sehstörungen und Luftnot

Die 44-Jährige musste wegen ihrer Verletzungen vier Tage lang im Krankenhaus behandelt werden. Im vergangenen Februar ließ sich die Frau in der rechtsmedizinischen Abteilung der Universitätsklinik in Mainz untersuchen, die Gewaltopfern solche Untersuchungen kostenlos anbietet und die Verletzungen dokumentiert. Das Ergebnis las Richter Thomas Henn vor: Die 44-Jährige sei mit Gehstützen erschienen, weil sie wegen der Fußverletzung noch nicht richtig laufen konnte. Hautverfärbungen durch abklingende Prellungen seien festgestellt worden. Und weil die Frau von Sehstörungen, Bewusstlosigkeit und Luftnot beim Überfall berichtete, habe Lebensgefahr bestanden. Würgemale am Hals der Frau seien aber nicht mehr nachweisbar gewesen.

Der Angeklagte, der seit Mitte Januar in Untersuchungshaft sitzt, ließ über seinen Anwalt Falco Hoffmann eine Erklärung verlesen, in der er die Taten zum Teil gestand. Darin räumte er ein, regelmäßig Drogen zu konsumieren. Vor dem Überfall habe er illegale Aufputschmittel und Cannabis zu sich genommen.

Nach seiner Darstellung ist er nicht bei seiner Ex-Freundin eingebrochen. Diese habe ihn zu einem Gespräch gebeten. Der 44-Jährigen warf er „ständige Lügen“ vor. Sie habe sich etwa als Ärztin ausgegeben, ohne eine zu sein. Während der Beziehung habe er seine Frankenthaler Wohnung verloren. Trotzdem habe es Hochzeitspläne mit der 44-Jährigen gegeben. In der Tatnacht sei er wütend gewesen: Schläge ins Gesicht und ein einmaliges Würgen am Hals räumte er ein, die Tritte stritt er ab. Während sein Anwalt das alles vorlas, kämpfte der Angeklagte mit den Tränen.

Täglicher Drogenkonsum

Die psychiatrische Gutachterin des Pfalzklinikums Klingenmünster beschrieb den 33-Jährigen als „impulsgesteuert“. Er habe keine Geduld, Sachen zu Ende zu bringen. Trotz Hauptschulabschluss habe er nur selten gejobbt. Cannabis konsumiere er täglich, Amphetamin „schon mal“, Kokain selten, dafür habe er illegale Pilze probiert. Für die Tatnacht ging die Gutachterin wegen des Drogenkonsums von einer „verminderten Steuerungsfähigkeit“ aus. Eine drei Monate lange Entzugstherapie sei für ihn sinnvoll, betonte sie.

Dass der 33-Jährige diese Therapie unbedingt machen will, führte sein Verteidiger bei seinem Plädoyer ins Feld: „Die Frau hat ihm nicht gut getan.“ Nun aber habe der 33-Jährige, der von Bürgergeld lebe, einen Job in Aussicht und damit eine positive Sozialprognose. Eine Gefängnisstrafe müsse daher zur Bewährung ausgesetzt werden, so Hoffmann.

Dem widersprach Staatsanwalt Yannick Minikus. Er stellte die „Skrupellosigkeit bei der Tat“ in den Vordergrund. Außerdem sei der 33-Jährige schon mehrfach verurteilt worden: wegen Einbruch, Unfallflucht, Fahrens ohne Führerschein und Körperverletzung. Der Staatsanwalt forderte daher zwei Jahre Gefängnis – ohne Bewährung für den Angeklagten.

Dem folgte Henn in seinem Urteil. Gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Bedrohung lägen vor, betonte er. Der Angeklagte habe eine „beschönigende Einlassung“ gemacht. Das heftige Würgen, die Tritte, die Verletzungen der Frau und die Länge des Angriffs von fast zehn Stunden seien strafverschärfend, genauso wie die Vorstrafen.

Das letzte Wort dürfte in dem Fall allerdings noch nicht gesprochen sein. Es gilt als wahrscheinlich, dass Rechtsanwalt Falco Hoffmann Berufung einlegen wird.