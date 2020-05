Vermutlich ein auf der eingeschalteten Herdplatte abgestellter Wäschekorb hat laut Polizei Frankenthal am Samstag zu einem Großeinsatz in der Mierendorffstraße geführt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben zeitweise mit elf Fahrzeugen und fast 40 Einsatzkräften vor Ort. Alarmiert wurde sie gegen 13.15 Uhr wegen eines Kellerbrandes in der Waschküche des derzeit leerstehenden Wohnanwesens. Dessen Eigentümerin hatte den Brand bemerkt. Sie blieb wie ein herbeigeeilter Nachbar unverletzt, der mit einem Feuerlöscher die Flammen zu ersticken versuchte. Der Rauch habe sich rasch in den drei, per Wendeltreppe miteinander verbundenen Etagen des Hauses verteilt. Zwei Trupps hatten das Feuer schnell im Griff. Mit einem Überdrucklüfter sei das Gebäude entraucht worden. Laut Feuerwehr war der Einsatz nach anderthalb Stunden erledigt. Bei dem Brand sei nur geringer Sachschaden entstanden, meldet die Polizei.