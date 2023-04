Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fabian Utta wollte nicht Künstler werden. Er schrieb sich an der Dualen Hochschule in Mannheim ein, wurde für den praktischen Teil der Ausbildung bei PWC, der renommierten Firma für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, in Frankfurt eingestellt. Vier Jahre später bezieht er jetzt sein, wie er sagt, „erstes richtiges Atelier“ in den Mannheimer Quadraten. Die Kunst, vor der er davongelaufen war, hat ihn eingeholt.

Er hatte sich entschieden, dass sie ein „schönes Hobby“ bleiben sollte. „Ich kann jederzeit malen, wann ich will. Ich habe keinen Druck, muss keine Aufträge