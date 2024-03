265.000 Euro will die Vereinigte Turnerschaft (VT) Frankenthal in diesem und nächstem Jahr in die Hand nehmen, um die Haustechnik in ihrem Vereinsheim und der eigenen Sporthalle zu modernisieren. Das berichtete der Vereinsvorsitzende Roland Wittke bei der Jahreshauptversammlung, bei der auch eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen wurde.

Die Hallenbeleuchtung soll auf moderne LED-Leuchtmittel umgestellt werden, zudem sollen eine neue Heizung mit Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage installiert werden. Und dann sind da noch die Duschen, die erneuert werden müssen, wie der Vereinsvorsitzende Roland Wittke laut einer Pressemitteilung der VT ausführte. Laut Kassenwartin Cornelia Gringard-Kurzay ermöglicht es die „gute Kassenlage des Vereins“, diese großen Umbauarbeiten zu stemmen. Zudem könne man mit Fördergeldern in einer Gesamthöhe von 120.000 Euro rechnen: 80.000 Euro kämen aus dem Investitionsprogramm „Goldener Plan“ des Landes, 40.000 Euro schieße die Stadt zu. „Um die volle Fördersumme abzurufen, müssen alle Arbeiten bis spätestens Ende 2025 abgeschlossen sein“, erläuterte Vereinschef Roland Wittke.

Bei der Mitgliederzahl verzeichnet die VT aktuell einen Rückgang. Exakt 951 waren es zum Stichtag 31. Dezember 2023. Das sind 49 weniger als ein Jahr zuvor. Wie Wittke berichtete, liegt der Anteil der Frauen (545) über dem der Männer. In sportlicher Hinsicht freute sich der VT-Vorsitzende darüber, dass derzeit bei den ganz jungen Mitgliedern ein großer Zulauf zu verzeichnen sei, insbesondere beim Kinderturnen, Eltern-Kind-Turnen und Bambini-Fußball.

Langjährige Mitglieder wurden bei der Jahreshauptversammlung für ihre Vereinstreue geehrt. Foto: VT/Gratis

Bei den anstehenden Vorstandswahlen konnte das Amt des Zweiten Vorsitzenden nicht neu besetzt werden. Im Amt bestätigt wurden der Dritte Vorsitzende Bernd Menning und Kassenwartin Cornelia Gringard-Kurzay. Nachdem Wahlleiter Dirk Brock den Posten des Kulturwarts kurzerhand in Eventmanager umbenannt hatte, fand sich mit Jonas Ackermann ein junges Vereinsmitglied für diese Aufgabe. Intensiv diskutiert wurde laut Mitteilung die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Am Ende stimmten die anwesenden 80 Mitglieder dem Antrag mehrheitlich zu. Fortan zahlen Erwachsene monatlich zwölf statt zehn Euro, Kinder und Jugendliche sechs statt fünf Euro und Familien 24 statt 20 Euro.

Bei der Ehrung langjähriger Mitglieder gab es zwei Höhepunkte: Seit beachtlichen 70 Jahren ist Elisabeth Schmitt im Verein. Das wurde nur noch von Irmgard Gröneke übertroffen, die der VT sogar schon seit 75 Jahren angehört. Für ihre 50-jährige beziehungsweise 60-jährige Mitgliedschaft wurden Mechthild Janz, Ursula Roos, Ulrike und Peter Nagel, Jürgen Fuhrmanski sowie Andreas Schneele ausgezeichnet.