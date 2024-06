Zu allen drei Vorrundenspielen der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft veranstaltet die Vereinigte Turnerschaft (VT) Frankenthal ein Public Viewing auf dem Vereinsgelände. Die Partien gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz werden auf einer Großbildleinwand übertragen. Der Besuch der Veranstaltungen am Freitag, 14. Juni, ab 18.30 Uhr, Mittwoch, 19. Juni, ab 17 Uhr und Sonntag, 23. Juni, ab 18.30 Uhr ist für Mitglieder und Gäste kostenlos. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an event@vt-ft.de ist laut Verein unbedingt erforderlich. Dabei muss eine genaue Personenzahl (Erwachsene und Kinder) angegeben werden. Eigene Getränke und Essen mitzubringen, ist nicht erlaubt. Es gibt vor Ort eine Bewirtung. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.vt-ft.de/public-viewing-fussball-em.