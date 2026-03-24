Die VT Frankenthal glänzt als Ausrichter von Landesmeisterschaft und Landescup. Auch die sportliche Bilanz ist erfreulich. Ein Start verläuft besonders erfolgreich.

Der Samstag war ein langer Tag für die ausrichtende VT Frankenthal. Um 8.30 Uhr öffneten sich die Pforten der Sporthalle am Kanal, die erstmals Schauplatz von Landesmeisterschaft und Landescup in der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) war. Um 9.15 Uhr trafen sich die Kampfrichter zur obligatorischen Besprechung, um 10 Uhr begann der erste Wettkampf. Und das war erst der Anfang. Aber am Ende sollten sich alle Mühen gelohnt haben. Die Meisterschaften waren in organisatorischer aber auch in sportlicher Hinsicht ein Erfolg für die VT Frankenthal.

Kristina Pracht von der VT Frankenthal bei ihrer Keulenübung. Foto: gai

„Es war gut. Die Kinder haben sich gegenüber dem letzten Wettkampf gesteigert“, befand Trainerin Natalia Schäfer mit Blick auf den Saisonauftakt bei den Gaumeisterschaften. „Für einige war es der erste Wettkampf, aber es ist trotzdem gut gelaufen“, sagte Natalia Schäfer. Einen herausragenden Erfolg für den Gastgeber gab es im Landescup, der als Wettkampf für Gymnastinnen gedacht ist, die leistungssportlich orientiert sind, aber nicht auf dem Niveau der Meisterschaftsklasse turnen. Im Gruppenwettkampf der Altersklasse (AK) 12 bis 15 Jahre setzte sich die VT Frankenthal I mit 19,85 Punkten gegen den TB Oppau (18,30) und die zweite Mannschaft der VT (16,95) durch und qualifizierte sich damit auch für die deutsche Meisterschaft.

Sieg und Podestplätze

Die VT Frankenthal stellte aber auch in den Einzelwettkämpfen eine Cupsiegerin: Sofiia Marynchenko siegte in der AK 13 bis 15 Jahre mit 27,05 Punkten. Bei den Achtjährigen belegte die VT-Gymnastin Milly Kubath mit 18,40 Punkten hinter Sofia Cacciato Insilla vom TB Oppau mit 20,05 und vor Finja Vucina vom TV Dahn mit 13,80 Zählern den zweiten Platz. Mit drei Starterinnen war die VT in der AK zehn bis zwölf Jahre vertreten. Dort schaffte Kristina Pracht (33,70) als Dritte den Sprung aufs Podest und verwies ihre Vereinskolleginnen Palina Kober (33,60) und Suna Kubath (30,00) auf die Plätze.

Die VT-Gruppe erweist sich als tragfähig. Foto: gai

„Natürlich waren die Kinder nervös, aber sie haben es alle gut gemacht“, lobte Trainerin Natalia Schäfer, die bei den Landesmeisterschaften drei Teams in den Gruppenwettkämpfen am Start hatte. In der AK acht bis zehn Jahre belegte ihre Gruppe mit 13,5 Punkten hinter dem TV Dahn (15,60) den zweiten Platz und in bei den Sieben- und Achtjährigen turnte sich die erste Mannschaft mit 18,80 Zählern auf Rang drei, einen Rang vor der „Zweiten“ der VT, die auf 15,60 Punkte kam. Es waren aber noch zwei weitere Frankenthalerinnen bei den Landesmeisterschaften am Start. Irem und Rana Coban, die beide für den TB Oppau turnen.

Ganz oben: die siegreiche Gruppe der VT Frankenthal in der Altersklasse 12 bis 15 Jahre. Foto: Verein/OHO

Die beiden Schwestern gehören dem Bundeskader an und werden vom 3. bis 5. April in der bulgarischen Hauptstadt Sofia bei einem internationalen Turnier an den Start gehen. Auch wenn noch nicht alles perfekt lief, zeigten die beiden auch in Frankenthal ihr Können. In der AK 14 zeigte Irem Coban mit Reifen (20,25), Ball (20,85) und Keulen (20,80) schöne Übungen und musste nur beim Abschluss mit dem Band (16,55) nach kleinen Fehlern Punktabzüge hinnehmen. Sie siegte mit 78,45 Punkten vor Anni Schmitt vom TV Dahn (71,35) und ihrer Schwester Rana (71,10), die mit Ball (19,25) und Keulen (19,35) glänzte.

Sofiia Marynchenko von der VT Frankenthal siegte im Landescup. Foto: gai

Zu einem unverhofften Einsatz kam die Heßheimerin Nina Kowalczyk, die im vergangenen Jahr noch für den TV Dahn in der Bundesliga turnte und danach ihre Einzelkarriere beendete. Weil die angeschlagene Marie Decker im Gruppenwettkampf der AK 15+ nicht mehr antrat, sprang die 16 Jahre alte Kowalczyk ein und hatte damit großen Anteil an der gelungenen Übung mit fünf Bällen, die vom Kampfgericht mit 17,85 Punkten belohnt wurde.

Palina Kober von der VT Frankenthal bei ihrer Übung mit den Keulen. Foto: gai

Um für den reibungslosen Ablauf der Titelkämpfe zu sorgen, hatte die VT Frankenthal auch modernste Technik am Start. So wurden die 155 Musiktitel, die die Gymnastinnen eingereicht hatten, mittels Künstlicher Intelligenz verwaltet und der neue Gymnastikteppich verlieh der Wettkampfstätte ebenso Glanz wie das aufwendig gestaltete Podest. „Es ist alles reibungslos gelaufen. Wir hatten keine Probleme und es hat alles funktioniert. Wir waren geschafft, aber zufrieden“, bekannte Tatjana Kugel, die Leiterin der RSG-Abteilung bei der VT Frankenthal. Vor allem das Teamwork hat sie begeistert. „Die ganze Abteilung hat mitgeholfen, alle Eltern waren da und haben mit angepackt. Ich bin sehr stolz auf alle Helfer“, betonte Tatjana Kugel.