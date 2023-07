Mit der „VT-Fitness-Night“ will die Vereinigte Turnerschaft Frankenthal zur 125-Jahr-Feier ein besonderes Programm für Sportbegeisterte zwischen 16 und 70 Jahren anbieten. Mit dabei am 14. Juli: ein Profi-Coach, bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kommen soll.

Mit der X-Mas-Night zu Weihnachten hat Organisatorin Stephanie Kleber von der VT Frankenthal schon häufig den Nerv der Mitglieder getroffen. Schnell sei deshalb die Idee geboren gewesen, ein ähnliches Event für das Vereinsjubiläum im Sommer auf die Beine zu stellen. Den Kontakt zu Coach Kai Bollinger hatte Kleber schon vor vielen Jahren bei Trainerlehrgängen geknüpft. Bollinger habe jahrelange Erfahrung mit Publikum jeden Alters, erklärt Kleber. Er sei viele Jahre in Ferienhotels und -clubs als Unterhalter im sportlichen Bereich unterwegs gewesen und verstehe es, die Menschen zu begeistern, sagt sie weiter. „Mit dem zusammengestellten Programm sollte sich jeder zu Hause fühlen“, hofft sie.

„Auch für Untrainierte“

Zu Hits aus den 1970er-Jahren wie „Hot Stuff“ von Donna Summer oder „The Heat is On“ (Glenn Frey) sollen sich die Teilnehmer so richtig auszutoben. Stück für Stück will Kai Bollinger die Fitnessbegeisterten beim „Disco Inferno“ in eine Choreografie einführen und dabei Aerobicelemente in Tanzschritte umsetzen. Beim vorausgehenden „Functional Body Weight Flow“ liegt der Fokus des Coachs eher auf einem funktionellen Training, das ohne Gewichte den gesamten Körper fordert. „Auch untrainierte Menschen können teilnehmen“, sagt der 41-Jährige, der alle im Alter von 16 bis etwa 70 ansprechen will. Bei eigenen Getränken und Beisammensein an Stehtischen steht ab 21 Uhr das Abkühlen an.

Bei Angeboten außerhalb der normalen Kurse im Verein, wie es bei der nostalgischen Nacht vergangenen Mai der Fall war, haben auch Nichtmitglieder die Chance, die VT oder eine neue Sportart kennenzulernen. So ist es auch bei der VT-Fitness-Nacht geplant. Daher ist eine kostenlose Teilnahme sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder möglich. Um die Veranstaltung besser planen zu können, bittet der Verein um eine unverbindliche Anmeldung. Mitzubringen sind eine eigene Matte, Handtuch, Sportschuhe und ein Getränk.

Noch Fragen?

„VT-Fitness-Night“ in der VT Sporthalle, Nachtweideweg 40, am Freitag, 14. Juli, 18.45 bis 21.45 Uhr. Im Netz: vt-ft.de/aktuelles