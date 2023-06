Beste Stimmung und eine volle Tanzfläche bis weit nach Mitternacht: Roland Wittke, Vorsitzender der Vereinigten Turnerschaft (VT), ist sehr zufrieden mit der Party-Premiere am Samstagabend zum 125-jährigen Bestehen des Vereins. Neben jungen Aktiven und deren Freunden hätten auch zahlreiche Junggebliebene in der VT-Halle – und am frühen Abend bei schönstem Sommerwetter auch auf dem Gelände davor – mitgefeiert. Bewusst habe man im Vorfeld nicht zu viel Werbung gemacht, um Erfahrungen mit dem Besucherandrang zu sammeln. Wittke kann sich solche Formate künftig häufiger vorstellen. Allerdings brauche es dazu Helfer. Rund um die Party-Night waren laut Vorstand rund 30 Ehrenamtliche im Einsatz. Zusätzlich hatte der Verein einen Sicherheitsdienst beauftragt. Dessen Kräfte mussten nicht eingreifen. Der Abend sei durchweg friedlich verlaufen, so Wittke.