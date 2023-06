Mit mehr als 2000 Ausleihen in Frankenthal war die Nachfrage nach den blauen Leihfahrrädern des Anbieters VRN Nextbike Unternehmensangaben zufolge 2022 fast drei Mal so hoch wie in den beiden Jahren zuvor. „Wir befinden uns weiterhin auf Rekordkurs und haben in diesem Jahr bereits nach fünf Monaten fast schon das Ergebnis aus 2022 erreicht“, berichtet Firmensprecher Axel Thiemann auf Anfrage. Mit der Entwicklung in Frankenthal sei man sehr zufrieden. „Wir befinden uns aktuell in Gesprächen mit der Stadtverwaltung über eine Fortführung des öffentlich bezuschussten Systems bis Ende 2025. Der aktuelle Vertrag läuft noch in diesem Jahr aus“, sagt Thiemann. In der Stadt stehen an zehn Stationen rund 50 Leihfahrräder bereit. Als beliebteste Standorte nennt VRN Nextbike den Hauptbahnhof, das Congress-Forum und den Jakobsplatz. Zwei zusätzliche Stationen im Industriegebiet Am Römig und an der Straßenbahnhaltestelle in Ruchheim seien in Kooperation mit dem Logistikkonzern Amazon im April hinzugekommen, so Thiemann. Weitere Stände seien derzeit in Frankenthal nicht geplant. Im gesamten Gebiet der Verkehrsverbund Rhein Neckar GmbH verzeichnete VRN Nextbike im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 1,1 Millionen Ausleihen an 390 Stationen mit 2400 Fahrrädern in 21 Kommunen. 17.000 Neukunden ließen die Anzahl der Nutzer auf rund 50.000 Personen steigen.