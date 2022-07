Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz kann den Sitz ihrer Regionaldirektion an den Jahnplatz in Frankenthal verlegen. Den Weg dafür hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung frei gemacht. Einstimmig votierte das Gremium für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und schuf damit die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung der vorgelegten Pläne. Diese waren – nicht zuletzt wegen des Widerstands von Nachbarn – deutlich reduziert worden. Eine in der Planung 2019 angedachte Verbindung zu der Kopp’schen Villa an der Mahlastraße soll es nicht geben. Der Antrag zeige, dass das Geldinstitut zum Standort Frankenthal stehe und diesen aufwerten wolle, sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). „Eine lange Reise findet jetzt hoffentlich ein gutes Ende“, sagte Thomas Sold, Mitglied des Vorstands der VR Bank, der in der Sitzung des Stadtrats per Video zugeschaltet war. Man glaube, jetzt eine tragfähige Lösung gefunden zu haben und wolle bei den Nachbarn für die Pläne werben. „Es ist in dieser schwierigen Lage keine Selbstverständlichkeit, dass eine Bank aktiv investiert“, betonte der Manager.

Erleichterung, dass nun Bewegung in das zwischenzeitlich verfahrene Bauvorhaben kommt, äußerten auch Vertreter der Stadtratsfraktionen. Man hoffe „zeitnah auf ein gutes Ende“, sagte Daniel Kühner (CDU). Grünen-Fraktionschef Gerhard Bruder wiederholte seine Forderung nach einer Solaranlage und einer E-Ladestation an den Stellplätzen.