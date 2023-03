Die Pläne der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz für den Neubau einer Regionaldirektion am Jahnplatz in Frankenthal liegen nach Angaben der Stadtverwaltung von Montag, 13. März, bis Donnerstag, 20. April, im Foyer des JM Centers, Nachweideweg 1-7, aus. Bürger können die Unterlagen dort im Zuge der sogenannten Offenlage anschauen, durchlesen und dann innerhalb des Beteiligungsverfahrens zum Bebauungsplan „Nördlich des Jahnplatzes“ Anregungen und Einwände vorbringen. Die Bank mit Sitz in Speyer möchte neben dem vorgesehenen Neubau im rückwärtigen Gartenbereich die unter Denkmalschutz stehenden Kopp’sche Villa an der Mahlastraße als Beratungszentrum für Firmenkunden und Private Banking nutzen. Der Stadtrat hatte im Sommer 2022 die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Projekt beschlossen und Anfang Februar dann die frühzeitige Bürgerbeteiligung eingeleitet. Die Öffnungszeiten des Fachbereichs Planen und Bauen: montags bis mittwochs, 8.30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, donnerstags, 8.30 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, und freitags, 8.30 bis 12.30 Uhr. Alle Informationen sind auch im Netz auf der Seite www.frankenthal.de/offenlage abrufbar.