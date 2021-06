Die Stadtverwaltung sieht sich nach eigener Darstellung „im engen Austausch“ mit der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz (Speyer), was deren Bauprojekt am Jahnplatz angeht. „Es werden derzeit mehrere Gespräche geführt“, teilte Stadt-Pressesprecherin Xenia Schandin auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Wie berichtet, möchte die Genossenschaftsbank als Ergänzung zur Koppschen Villa eine neue Regionaldirektion errichten; eine Baugenehmigung für das Vorhaben steht aber offenbar weiter aus. Erste Entwürfe für den Neubau gab es schon vor der Fusion der RV-Bank Rhein-Haardt (Lambsheim) mit der Speyerer Volksbank Kur- und Rheinpfalz, die 2019 vollzogen wurde. Nach Schandins Angaben zeichnet sich nun Lösungsansätze ab. „Nach wie vor begrüßen wir das Vorhaben und sehen die Wichtigkeit des Projekts sowie die Chance für Frankenthal, die durch diese Standortwahl der VR-Bank entsteht“, so das offizielle Statement. Bei der Vertreterversammlung des Geldinstituts vergangene Woche hatte dessen Vorstandsvorsitzender Rudolf Müller gesagt, er halte an den Bauplänen trotz ungeklärter Detailfragen fest. Als Beispiel für offenbar schwierige Punkte nannte Müller Parkplätze, Nachbarschaftsrechte und Abstandsflächen. Offenbar ist nun vorgesehen, das Projekt auf einer anderen Rechtsgrundlage zu realisieren. Bei der Vertreterversammlung war die Rede von einem sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan.