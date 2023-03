Untreue im besonders schweren Fall lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegenüber einer 41 Jahre alten Frau, die am Donnerstag, 23. März, ab 9 Uhr vor dem Strafrichter des Amtsgerichts Frankenthal steht. Sie soll als Angestellte der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim zwischen August 2018 und August 2020 in Lambsheim in mehr als 70 Fällen Geld veruntreut haben. Die Frau war unter anderem für die Leerung der Parkscheinautomaten am Nachtweideweiher zuständig. Im Oktober 2021 bemerkte die Verwaltung, dass etwas nicht stimmte, und erstattete Anzeige. Die Frau soll die Parkgebühren, insgesamt 51.270 Euro, für sich selbst verwendet haben. Die Angeklagte habe die Taten im Ermittlungsverfahren dem Grunde nach eingeräumt, heißt es in der Prozessankündigung des Amtsgerichts.