Unterstützung von Jung und Alt habe die Tafel Frankenthal schon jetzt in der angelaufenen Vorweihnachtszeit erfahren, informiert der Betreiber der Tafel, der Malteser Hilfsdienst, in einer Pressemitteilung. Und auch der Spendenaufruf zur Nikolausaktion für Kinder bedürftiger Tafelkunden stoße auf große Resonanz.

Viele Frankenthaler hätten Nüsse, Äpfel und Süßigkeiten zum Packen von über 300 Nikolaus-Beuteln gebracht. „Wir sind hin und weg von der Hilfsbereitschaft“, freut sich die Leiterin der Tafel, Heidi Schmitt. „Von der Tüte bis zur ganzen Autoladung werden Sachspenden abgeliefert. Amazon hat Sporttaschen und Kopfhörer beigesteuert, und weitere Firmen haben Spenden zugesagt“, berichtet Schmitt über die große Spendenbereitschaft. Die Stammtischbrüder der Frankenthaler Gockelswoog beispielsweise, die jeweils zur Faschingszeit Benefizwiegeaktionen veranstalteten, hätten das Zug-Geld für den 2021 abgesagten Fasnachtsumzug gespendet. Ergänzt um Einzelspenden von Alt-Göckeln und Aktiven seien so laut Schmitt 2000 Euro zusammengekommen.

„Corona erschwert vieles, schweißt aber auch zusammen“, wird der Stadtbeauftragte der Malteser, Michael Baumann, zitiert. „Wir haben große Herausforderungen in unserer ehrenamtlichen Arbeit zu bewältigen. Weihnachten und Fasnacht werden anders aussehen als gewohnt. Umso schöner ist es, dass die Frankenthaler zusammenhalten.“ Das gelte auch für die junge Generation: Die Klassen 9a und 9b der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim etwa wollen die Spendenaktion „Kauf eins mehr“ im dortigen Globus-Markt unterstützen. Am 20. und 27. November könnten Marktkunden einen zusätzlichen Artikel länger haltbarer Lebensmittel kaufen und am Supermarktausgang bei den Schülern und ehrenamtlichen Helfern der Tafel abgeben. Die Produkte kämen dann direkt bedürftigen Menschen in Frankenthal zugute.

Die Tafel Frankenthal, die dank der Ehrenamtlichen in der Corona-Pandemie bislang noch nie geschlossen war, versorgt derzeit rund 400 Kunden und deren Familien.

Kontakt