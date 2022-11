Mit der historischen Entwicklung der Europäischen Union und ihrer politischen Bedeutung in der heutigen Zeit befasst sich eine Vortragsreihe der Volkshochschule (VHS) Frankenthal. An zwei Abenden wird den Teilnehmern das komplexe Grundkonstrukt der EU mit all seinen Stärken und Schwächen erläutert. Zum Abschluss führt eine ganztägige Exkursion zum Europaparlament nach Straßburg.

Mit Peter Myrczik konnte die VHS einen ausgewiesenen Europa-Experten gewinnen. Er war bis zu seiner Pensionierung bei der Stadt Mannheim in verantwortlicher Funktion im Fachbereich Demokratie und Bürgerbeteiligung tätig. Außerdem gibt er am Studieninstitut Rhein-Neckar Fortbildungskurse in Staatsrecht und ist mit der Gesetzeslage bestens vertraut.

„Die Europäische Union hat ein bestimmtes Profil, bei dem einiges noch zu optimieren ist“, betont Myrczik im Gespräch mit der RHEINPFALZ. In seinen beiden interaktiven Vorträgen, die jeweils 90 Minuten dauern, wolle er einige Impulse geben, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Primär wolle er versuchen, die Geschichte eines nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Friedensprojekts zu beleuchten und bei seinen Zuhörern Lust auf Europa zu machen. Aufgebaut sei die EU auf den beiden Säulen Frieden und wirtschaftliche Prosperität. „Das funktioniert einigermaßen gut“, stellt Peter Myrczik fest.

Besuch im Straßburger Parlament

Der Dozent – nach eigener Aussage vom europäischen Gedanken überzeugt – wird auch auf die aktuelle Situation in der Gemeinschaft eingehen und anhand von Beispielen aufzeigen, wie stark die EU auf zentrale politische und gesellschaftliche Probleme Einfluss nimmt. An beiden Abenden wird darüber hinaus ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionsbeiträge bleiben.

Im Mittelpunkt der gemeinsamen Exkursion per Bus zum EU-Parlament nach Straßburg wird ein Gespräch mit dem baden-württembergischen Europaabgeordneten René Repasi (SPD) stehen. Der 43-Jährige gehört dem Europäischen Parlament seit Anfang 2022 an. Der Kontakt sei über die Friedrich-Ebert-Stiftung vermittelt worden, erklärte Myrczik. Auch der Besuch einer Sitzung im Plenarsaal sei vorgesehen. Abgerundet wird der Aufenthalt mit einem Bummel durch die Altstadt von Straßburg.

TERMINE

Mittwoch, 9. November, 18.30 Uhr: Vortrag „Churchill sprach von der Vision der Vereinigten Staaten von Europa. Aber wie wurde Europa zur heutigen EU?“ – Mittwoch, 16. November, 18.30 Uhr: Vortrag „Wie die Politik und einzelne Entscheidungen der Europäischen Union unseren Alltag prägen“ Beide Vorträge finden im VHS-Bildungszentrum, Schlossergasse 8-10, statt. – Mittwoch, 23. November: Exkursion zum Europaparlament nach Straßburg.