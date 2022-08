In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet die Volkshochschule Frankenthal im Herbst einige Veranstaltungen an. Am 15. September startet nach Angaben der VHS die Reihe „Fit als Mieter“ mit einem einstündigen Online-Vortrag zum Thema Wohnung. Es wird behandelt, wo man eine Wohnung findet oder was bei einer Besichtigung zu beachten ist. Der nächste Vortrag am 22. September beantwortet Fragen zu Energieabrechnung, Vertrag, Tarif und Stromverbrauch. Am 29. September geht es um Heizen und Lüften. Ebenfalls online findet am 12. Oktober ein Vortrag zur Fragestellung „Welche Heizung passt zu meinem Haus?“ statt. Am 23. November wird in einem Vortrag im VHS-Bildungszentrum ein Überblick zu energetischer Gebäudesanierung gegeben. Info und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Telefon 06233 349203, E-Mail info@vhs-ft.de, Internet www.vhs-ft.de.