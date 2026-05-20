„Starke Stimmen, stille Spuren“ ist der Titel eines Vortrags über Frauen, die Frankenthal geprägt haben. Beim Monatstreffen des Frankenthaler Altertumsvereins am Dienstag, 2. Juni, um 19 Uhr spricht Vereinsmitglied Silke Sielaff über Frauenpersönlichkeiten aus diversen Zeiten und ihren Einfluss auf das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben der Stadt. Der Vortrag zeigt anhand historischer Beispiele das vielfältige Engagement von Frauen und ihre oft übersehenen Spuren in der Stadtgeschichte. Das Treffen findet im Nebenzimmer des Restaurants Zum Paradies statt. Gäste sind willkommen, wer essen möchte, kann ab 17 Uhr kommen.