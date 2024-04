Wie kann man trotz steigender Lebensmittelpreise ausgewogen essen und trinken? Ist selbst kochen wirklich günstiger und was kann man aus Lebensmittelresten noch zaubern? Tipps dazu gibt Referentin Claudia Zein-Schuld am Montag, 15. April, 16.30 Uhr, bei einem kostenlosen Vortrag im Mehrgenerationenhaus Frankenthal, Mahlastraße 35. Die Oecotrophologin, die bei der Verbraucherschutzzentrale Rheinland-Pfalz im Fachbereich Lebensmittel und Ernährung tätig ist, stellt Rezepte vor, mit denen eine ausgewogene Ernährung mit wenig Geld möglich ist. Anmeldung erbeten unter Telefon 06233 3558911, per E-Mail an mgh@frankenthal.de oder vor Ort. Die Veranstaltung ist Teil einer Vortragsreihe am Mehrgenerationenhaus, bei der Besucher selbst Themen vorschlagen können.