Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Frankenthal lädt ein zu einem Impulsvortrag mit dem Thema „Krebs in der Familie – was im Umgang mit der Diagnose helfen kann“. Das teilt die Stadt mit. Referentin ist Tanja Emig, Diplom-Sozialarbeiterin/-pädagogin (FH), Psychoonkologin und Leiterin des Informations- und Beratungszentrums Ludwigshafen der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz . Sie beleuchtet in ihrem Vortrag, welche Unterstützungsangebote es für Familien in dieser belastenden Zeit gibt. Das Angebot richtet sich an Jung und Alt gleichermaßen. Ziel der Veranstaltung am Dienstag, dem 21. April von 17.30 bis 1.30 Uhr ist es, Orientierung zu geben, Mut zu machen und konkrete Impulse für den Alltag zu vermitteln – für Betroffene ebenso wie für Angehörige.

Infos

Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de