Um das Thema „Smart leben: Die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Technologien im modernen Alltag“ geht es in einem Vortrag am Montag, 7. Oktober, 17.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus. Rita Schawer, Transformationsbegleiterin beim Dienstleistungszentrum Handwerk, stellt die Anwendungsmöglichkeiten von KI und digitalen Technologien vor.

„Vom morgendlichen Wecker über Sprachassistenten bis hin zu smarten Haushaltsgeräten – unser Alltag wird zunehmend von digitalen Helfern unterstützt“, schreibt das Mehrgenerationenhaus (MGH) in einer Pressemitteilung. „Viele Technologien nutzen inzwischen KI, um uns das Leben einfacher und komfortabler zu gestalten.“ Wie diese Helfer konkret funktionieren und welche Vorteile sie bieten, das will Referentin Rita Schawer erklären. Laut MGH zeigt die Transformationsbegleiterin, wie die Technologien im Alltag genutzt werden können, um Zeit zu sparen, effizienter zu arbeiten und das Leben angenehmer zu gestalten. Nach dem Vortrag können die Teilnehmer Fragen stellen und mehr über die praktischen Anwendungen erfahren. Besucher sollten ein Smartphone mit Internetzugang mitbringen, rät das MGH.

Weil die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung unter Telefon 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de gebeten. Das KI-Referat ist Teil einer Vortragsreihe im MGH in der Mahlastraße 35. Die Themen können von den Teilnehmern mitgestaltet werden.