In der Reihe der von der Stadtklinik Frankenthal angebotenen medizinischen Fachvorträge gibt es eine Terminänderung: Die nächste Informationsveranstaltung zum Thema Geriatrie muss vom 3. auf den 17. Juli verschoben werden. Referentin ist dann Oberärztin Stephanie Pahlke, die seit Januar die der Inneren Medizin zugeordnete Geriatriestation der Stadtklinik leitet.

Als Einstieg wird sie einen Überblick über die Geschichte der Altersheilkunde geben. „Es handelt sich noch um ein relativ junges Fachgebiet, das sich erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat“, erklärte sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Älteren Menschen seien früher überwiegend in der eigenen Familie betreut worden. In der Stadtklinik werden geriatrische Patienten seit 2008 behandelt. Meist leiden sie an mehreren chronischen Erkrankungen.

Ins Leben gerufen wurde die Station von Pahlkes Vorgängerin, Oberärztin Gabriele Debowski, die sich zu Beginn des Jahres in den Ruhestand verabschiedet hat. 20 Betten stehen auf der Abteilung zur Verfügung. Als wesentliche Voraussetzung für einen Behandlungserfolg nennt Pahlke die Zusammenarbeit zwischen Ärzteteam, Pflegepersonal, Therapeuten und Sozialdienst. Speziell in der Ergotherapie könnte die Station noch Verstärkung vertragen, hob die Medizinerin hervor.

Sozialdienst assistiert

Die Verweildauer in der Geriatrie beträgt laut Pahlke im Durchschnitt etwa zweieinhalb Wochen, die Patienten seien in der Regel älter als 65 Jahre. Bei der Entlassung seien die Angehörigen nicht auf sich allein gestellt. Der Sozialdienst helfe etwa bei der Vermittlung eines Kurzzeitpflegeplatzes oder bei der Beantragung des Pflegegrades.

In ihrem Vortrag wird sich die Oberärztin auch mit der Frage befassen, was man konkret tun kann, um im Alter möglichst lange eigenständig und fit zu bleiben. „Man hat etwas mehr Zeit für die Patienten und kann entspannter arbeiten“, schätzt Pahlke an der Geriatrie. Ziel sei, die alten Menschen zufrieden zu entlassen, was in den allermeisten Fällen auch gelinge.

Termin

Vortrag „Was ist Geriatrie – Eigenständigkeit im Alter erhalten“ am Mittwoch, 17. Juli, 18 Uhr, in der Personalcafeteria (Erdgeschoss) der Stadtklinik Frankenthal. Eintritt frei.