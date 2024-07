Beim Monatstreffen des Altertumsvereins am Dienstag, 6. August, 19 Uhr, in der Gaststätte Paradies, Meergartenweg 31, hält Irina Haas den Vortrag „Als Frankenthal bayerisch war. Eine Spurensuche.“ Bayerische Wappen an und in Gebäuden in Frankenthal, Werbeartikel und Postkarten mit dem Aufdruck „Frankenthal, Bayern“ – so manches erinnert noch an die Jahre, als Frankenthal und Teile der Pfalz zum Königreich Bayern gehörten. Laut Information des Altertumsvereins zeigt Irina Haas auf einem virtuellen Streifzug durch die Stadt, wo sich die Verbindung noch heute zeigt und wo die bayerische Zeit Einfluss auf die Stadtentwicklung nahm. Auch Objekte aus der Sammlung des Altertumsvereins und des Erkenbert-Museums werden als Zeugen dieser Zeit vorgestellt.