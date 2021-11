Seit Mitte des 18. Jahrhunderts leben Juden in Frankenthal. Diese 250 Jahre jüdisches Leben in der Stadt sind Thema eines Vortrags am Donnerstag, 4. November, 19 Uhr, im Bildungszentrum der Volkshochschule (Schlossergasse 8-10). Referent ist Herbert Baum, der Vorsitzende des Fördervereins für jüdisches Gedenken. Illustriert mit Bildmaterial spannt Baum nach Angaben der Veranstalter von der ersten offiziellen Erwähnung einer jüdischen Gemeinde in einem Brief 1785 bis in die Gegenwart. Ein Schwerpunkt: die Judenverfolgung und -vernichtung durch die Nationalsozialisten, die in Frankenthal in der Deportation der letzten jüdischen Männer, Frauen und Kinder 1940 ins Internierungslager Gurs (Frankreich) gipfelte.