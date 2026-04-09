In der Reihe „Frankenthal entdecken“ lädt die VHS für Dienstag, 14. April, 18 Uhr, zu einem Bildvortrag über die Geschichte des Kaufhauses Schweitzer & Wertheimer ein.

Isaac Schweitzer gründete im Jahr 1877 gemeinsam mit seinem Schwager das Kaufhaus in Frankenthal. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich das Unternehmen rasant und wurde laut zeitgenössischer Werbung zum größten Kaufhaus der Pfalz. Der Vortrag beleuchtet die beeindruckende Lebensgeschichte Schweitzers: die Auswanderung des 21-jährigen schwäbischen Juden in die USA, seine Rückkehr und Geschäftsgründung in Frankenthal sowie seinen gesellschaftlichen Aufstieg. Auch sein Engagement im städtischen Leben und in verschiedenen Vereinen wird thematisiert. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg des Kaufhauses wird auch dessen späterer Niedergang dargestellt. Darüber hinaus richtet der Vortrag den Blick auf die Lebenswege der elf Kinder Schweitzers, deren eigene Erfolgsgeschichten sowie die Zeit der Emigration.

Referent ist Werner Schäfer, der Vortrag ist kostenlos und findet statt im VHS-Bildungszentrum, Schlossergasse 8-10. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der VHS, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Telefon 06233 349203, E-Mail: info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.