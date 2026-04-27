Das Bangen um den Erhalt der Pfälzerwald-Verein-Ortsgruppe Frankenthal hat ein Ende. Der bisherige Vorsitzende Dieter Glöckner wurde wiedergewählt.

Dieter Glöckner hatte vor über einem Jahr darüber informiert, dass er und weitere Vorstandsmitglieder aus Altersgründen oder wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Ohne Vorsitzenden hätte der Verein aufhören müssen. Dennoch war keiner bereit, das Amt von ihm zu übernehmen.

Zur Versammlung waren 39 Mitglieder gekommen. Es herrschte eine angespannte Stimmung vor der Wahl, bei der Glöckner nochmals dazu aufforderte, sich zur Wahl zu stellen. Schließlich wurde er als einziger für den Posten des Vereinsvorsitzenden vorgeschlagen, und wurde ohne Gegenstimmen gewählt. Er betonte allerdings, dass dies sozusagen die letzte Galgenfrist sei, bei der nächsten Wahl in drei Jahren werden er und auch andere „alte“ Vorstandsmitglieder definitiv nicht mehr antreten.

Einige neue Gesichter im Vorstand

„Der Verein ist gesund und die Mitgliederzahlen konstant, deshalb habe ich noch einmal kandidiert“, sagt er. Froh ist er, dass zumindest einige neue und junge Gesichter künftig im Vorstandsteam sind. Wanderwart ist nun Mathias Werner, Wege- und Markierungswart Manuel Sauter und der neue Naturschutzwart und Web-Master ist Claus-Dieter Hardeck. Ein stellvertretender Vorsitzender fand sich nicht, was für Glöckner Mehrarbeit bedeutet. Die übrigen Vorstandsmitglieder machen weiter.

Glöckner bedankte sich bei allen, die sich engagieren. „Ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren wirklich Nachwuchs bekommen, damit der Verein auf Dauer gesichert ist“, sagte Glöckner. Die Mitglieder zeigten sich froh, dass es weitergeht.

Anschließend musste noch für die Jugendgruppe – die quasi laut Glöckner ein Verein innerhalb des Vereins ist – eine Wahl vorgenommen werden. Jugendwartin Eva-Maria Wenz wurde im Amt bestätigt und freute sich, dass sie zur Unterstützung jetzt mit Helene Sponagel eine Kassenprüferin bekam.