Rund 500 Kinder wurden nach Angaben der Stadt Anfang der Woche an den zehn Grund- und drei Förderschulen in Frankenthal eingeschult. „Nervosität und Vorfreude – diese Gefühle kennen wohl alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern an ihrem ersten Schultag. Nach der Zeit im Kindergarten beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) in einer Pressemitteilung zitiert. Weil Schulanfänger auch Verkehrsanfänger seien, steige in diesen Wochen auf den Straßen die Unfallgefahr. Meyer appelliert an die Verkehrsteilnehmer, vorsichtiger zu fahren. Was die zum Teil unübersichtliche Verkehrssituation an Schulen anbelangt, stehe die Verwaltung im Austausch mit der örtlichen Polizeiinspektion, schreibt die Stadt weiter. Wie Eltern ihre Kinder am besten auf den Schulweg vorbereiten können und welche Wege für die jeweiligen Grundschulen die sichersten sind, das hat der städtische Bereich Schulen im Internet unter www.frankenthal.de/schulen zusammengestellt.

Rund 9000 Schülerinnen und Schüler aus der Stadt und dem Umland besuchen die Frankenthaler Schulen. Die Stadt ist Träger von zehn Grundschulen, zwei Realschulen plus, zwei Gymnasien, einer integrierten Gesamtschule, einer Berufsbildenden Schule und drei Förderschulen. Hinzu kommen die freie Waldorfschule und das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation in nicht städtischer Trägerschaft.