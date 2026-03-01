Der Dirmsteiner Rat hat sich zum zweiten Entwurf des Teilregionalplans Windenergie geäußert. Er wiederholt dabei, was er im Genehmigungsverfahren zum Windpark gesagt hat.

Die Stellungnahme sei um einen weiteren Naturschutzaspekt ergänzt worden, berichtet Ortsbürgermeister Jens Schlüter (ID) aus der gut besuchten Ratssitzung am Mittwoch. Es werde aber im Grunde das Schreiben abgegeben, das im Mai vergangenen Jahres schon formuliert wurde.

Darin steht, dass der Rat eine Erweiterung der bisherigen Windkraft-Vorrangflächen auf seiner Gemarkung in der von den Regionalplanern vorgesehenen Größenordnung ablehnt. Dass der Verband Region Rhein-Neckar dem Votum Dirmsteins entspricht, ist unwahrscheinlich. Bis Ende 2032 will das Land Rheinland-Pfalz 2,2 Prozent seiner Fläche für die Erzeugung von Strom aus Windenergie zur Verfügung stellen. Der Verband Region Rhein-Neckar hilft dabei mit, indem er auf seinem Gebiet Flächenbeitragswerte festlegt.

Außerdem läuft bereits ein Genehmigungsverfahren für einen Windpark mit 17 Anlagen auf Dirmsteiner und Obersülzer Flächen. Der Antragsteller BayWa r.e. Wind GmbH beruft sich dabei auf einen Fehler bei der Bekanntmachung des in puncto Windrädern restriktiven Flächennutzungsplans. Zur Verhinderung des Vorhabens hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Die Entscheidung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd steht noch aus.