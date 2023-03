Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim wird es keine Weihnachtsmärkte geben. Alle vier Vororte von Frankenthal haben angesichts der massiv steigenden Infektionszahlen ihre für Advent geplanten Termine abgesagt.

Die Arbeitsgemeinschaft Flomersheim (AGF) hat in ihrer jüngsten Sitzung entschieden, das Adventsglühen am Samstag und den Weihnachtsmarkt am Sonntag des ersten Adventswochenendes abzusagen.