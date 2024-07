In der Stadtbücherei dreht sich ab Freitag, 26. Juli, alles ums Aufblühen. Konkret geht es in der Forschungsstation um die Frage, ob Pflanzen besser wachsen, sobald man regelmäßig mit ihnen spricht. Dafür sucht die Bücherei Kinder, die Blumen und anderen Gewächsen Geschichten vorlesen.

Gegenstand des Experiments sind Pflanzen, die in einer anderen Kinderveranstaltung dekorative Blumentöpfe aus weggeworfenen oder aussortierten Gefäßen bekommen haben. Jetzt will das Stadtbücherei-Team herausfinden, wie Pflanzen reagieren, wenn sie ignoriert oder umschwärmt werden? Gedeihen Pflanzen tatsächlich besser, wenn ihnen regelmäßig vorgelesen wird?

Um das herauszufinden, werden viele kleine Pflanzenflüsterinnen und Pflanzenflüsterer gesucht. Wer sich an dem Vorleseexperiment beteiligen möchte, kann das von Freitag, 26. Juli, bis Samstag, 31. August, an den Forschungsstationen in der Kinderbücherei ohne Anmeldung tun. Die Stadtbücherei in der Welschgasse 11 ist zu folgenden Zeiten geöffnet: dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr.

Weitere Informationen zu dieser und anderen Aktionen sowie allen Veranstaltungen in der Einrichtung gibt es unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.