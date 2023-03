Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fräulein Vorhand – Steffi Graf hatte ihren Spitznamen relativ schnell weg. Für ihren peitschenähnlichen Paradeschlag nahm die Brühlerin auch weite Wege in Kauf. Steffen Schaudt vom TC Mörsch erklärt, was eine Vorhand so stark macht und welcher Schlag bei den Aktiven verpönt ist.

Man sagt nicht umsonst Grundschläge dazu: Vorhand und Rückhand sind für Tennisspieler eben die Grundlagen des Spiels. Doch das war’s dann schon mit den Gemeinsamkeiten.